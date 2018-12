Kahit talunan, Perasol respetado ng Ateneo

NAG-COACH sa Ateneo de Manila University si Dolreich ‘Bo’ Perasol noong 2013-2016 na nahatid niya sa dalawang Final Four habang ang nauna sa kanyang si Norman Black ay naka-5 kampeonato at ang nasa likod niyang si Thomas Anthony ‘Tab’ Baldwin ay may 2 korona na.

Pinakahuli para sa 60-anyos na American-Kiwi ang 81st University Athletic Association of the Philippines 2018 men’s basketball title laban kay Perasol at nasa ilalim niya ngayong Unibersidad ng Pilipinas nitong Miyerkoles ng gabi sa Big Dome sa Quezon City.

May nang-alaska pa kay Perasol sa socmed na nagpahayag na, “sa wakas nabigyan na ng titulo ni Bo ang ADMU Eagles.” Siguradong pa­saring ito sa hindi marahil paboritong naging coach noon ng Loyola Heights-based basketeers.

Pero cool na cool at nagpakita ng pagi­ging maginoo sa pagtanggap ng isa pang pagkatalo ang 47-taong gulang na ngayo’y maganda pa ring ala-alang iniwan sa kanyang alma mater (Peyups) – naigiya ito sa may 21 taong taguyot sa playoff (Final 4) at sa 32 taon na palugit sa pagpasok sa finals.

“They already had a championship last year,” wika niya tapos ng 99-81 title-clinching win.

Lalo pa siyang hina­ngaan nang malugod na batiin ang mga Atenista, “I’d like to congratulate them. They’re just the champion, no question about that.”

Agad nagpakita naman ng respeto at suporta sa kanya ang Eagles sa maginoo niyang gawi.

Nangunguna sa sumaludo sa kanya sa pamamagitan ng mga Twitter account nila ang magkapatid na Ravena na si Kiefer Isaac ‘Kief’ na nahawakan ni Perasol sa kapanahunan niya sa Eagles bench at ang back-to-back Finals MVP na si Ferdinand III ‘Thirdy’ na isa sa tinik sa kanyang lalamunan.

“I just want to give a shout out to Coach Bo, my former coach. He had a great season,” tweet ng batang Ravena (Thirdy), na sinegundahan ng kanyang kuya (Kief), “Always believed in the guy! Many doub­ted but look where he is now.”