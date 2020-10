Kahit senador mommy! DPWH-Villar hihimayin sa pork

Tiniyak ni Senate President Vicente Sotto III na hindi nila bibigyan ng espesyal na pagtrato ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa oras na himayin ang panukalang 2021 budget nito na P664.47 bilyon.

Ayon kay Sotto, bagama’t kasama nila sa Senado ang ina ni DPWH Secretary Mark Villar na si Senador Cynthia Villar, hindi naman ito nakikialam kapag binubusisi na nila ang panukalang pondo ng kagawaran.

“No, we will not soft-pedal on DPWH. At saka knowing Cynthia, hinahayaan naman niya. I’ve seen it in the past eh. Ang daming interpellations sa DPWH `di naman siya nang-aawat eh, hindi siyang nang-aaway, so it’s alright” pahayag ni Sotto sa isang forum sa Kapihan sa Maynila.

Sabi pa ni Sotto, aktibo rin si Senador Panfilo Lacson sa pagbantay sa pondo ng DPWH para matiyak na wala itong lump sum o pork barrel. (Dindo Matining)