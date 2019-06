Kahit second hand dapat may warranty

Dear Atty. Claire,

Good day ..i would like to seek some advice po..last time po kasi bumili kami ng 2nd hand na van tpos po ng iuwi na namin biglang tumirik tapos napaandar po ulit. Kinabukasan ay di na naman po umandar hanggang sabi ng may-ari ay imposible daw. Patignan daw at baka yung sa switch lang po.

Umandar ulit since sabi nila tested sa long drive. Pagdating po namin Tarlac namatay na naman po. Worse, di na po talaga gumana hanggang tignan po ng mga mekaniko at ang sabi ay lahat na po pala ay may tama na.. kumbaga ginawan na lang ng may-ari para umandar at mabenta..nakikipag-ugnayan po kami sa kanila pero matigas po sila. Ano po pwede namin gawin? May habol po ba kami?

Salamat po,

Mhel

Mr. Mhel,

Ang lahat ng nagbebenta ay dapat na nagbibigay ng warranty sa kanilang ibinebenta. Dapat nilang i-assure ang kanilang mga buyer na nasa tama at good condition ang mga gamit na kanilang ibebenta dahil kung walang ganitong klaseng condition ay maraming kababayan natin ang naloko at maloloko. Ngunit may mga pagkakataon na sa isang kontrata ng bentahan ay nakalagay na “as is where is” na ang ibig sabihin ay kung ano ang nakita mong kondisyon at kalagayan ng binili ay hanggang doon lang ang pananagutan nila. Halimbawa nito ay ang mga pinapasubastang gamit o lupa.

Kung wala naman kayong usapan tungkol sa as is where is basis ay may pananagutan sila sa sirang gamit na kanilang binenta dahil mapapatunayan mo na halong panloloko ang kanilang ginawa. Maaari mo silang ireklamo para ipawalang bisa ang bentahan at samahan mo ng hiling para sa karadagdagang danyos o damages na iyong natamo tulad ng moral damages dahil sa sakit ng ulo at hindi mapagkatulog na dinulot ng sirang sasakyan at iba pang danyos.

Ngunit kung ang nagbenta ay mapapatunayan mo na manloloko ay maaari mong sampahan ng kaso sa ilalim ng Revised Penal Code na “Other deceits”.

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410 7624 / 922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.