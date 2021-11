Kahit pahulugan! Ramon S. Ang handang ibenta Petron sa gobyerno

Handa si San Miguel Corp. CEO Ramon S. Ang na ibenta sa gobyerno sa Petron Corporation, isa sa pinakamalaking refilling station sa bansa.

Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means kahapon, sinabi ni Ang na papayag pa itong hulugan ang pagbabayad ng gobyerno sa loob ng limang taon.

“‘Yong sina-suggest na bilhin ng gobyerno ‘yong Petron, privatization, anytime po puwede ko pa ipautang sa Philippine government, bilhin ninyo ito ng over five years to pay, ano ho ‘yan, I swear kung gusto ng gobyerno bilhin, handa ninyo na, sabihin ninyo na, ibebenta ko kaagad sa inyo. Pagawaan ninyo na ng valuation immediately, walang arte-arte,” sabi ni Ang.

Noong nakaraang taon ay nalugi ang Petron ng P18 bilyon, ayon kay Ang.

“Hindi kami ‘yong nagkukunya-kunyari dito ngayon. Kung sa tingin ninyo jackpot ‘yong negosyong ‘yan, let the government buy it, market valuation ‘yan di ko kailangan tubuan ang gobyerno,” dagdag pa ni Ang.

Gobyerno ang may-ari ng Petron bago ito isinapribado.

Nagsasagawa ng pagdinig ang komite kaugnay ng mga panukala na suspendihin o bawasan ang excise tax na ipinapataw sa produktong petrolyo upang mapababa ang presyo nito. (Billy Begas)