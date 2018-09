Kahit nagpasilip ng bituka, Digong walang malubhang sakit – Roque

PINAWI ng Malacañang ang agam-agam ng publiko kaugnay sa kondisyong pangkalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong ­sumailalim sa colonoscopy at endoscopy.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na walang matinding karamdaman ang Pangulo, patunay ang hectic schedule nito.

“‘Yung kanyang hectic schedule ng Presidente ay patunay na wala siyang matinding karamdaman,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na maging siya ay hindi makasunod sa schedule ni Pangulong Duterte pati ang media kaya patunay na wala siyang matin­ding sakit.

Routine check-up aniya ang ginawa ng Presidente para malaman kung may bagong sakit maliban sa Barret’s disease.

“To him it was so routine na he had no qualms about telling the whole world that he had it. I think human nature naman ‘yan na it’s no big deal. All medical condition is ­otherwise confidential, the fact that he is willing to share it means there’s no reason for alarm,” dagdag pa ni Roque.