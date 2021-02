Kahit may BF na: Vina Morales kinikilig pa rin kay Robin

Napa-amin ni Aiko Melendez sa kanyang You Tube vlog ang kaibigang si Vina Morales na may inspirasyon daw ito ngayon.

Pero chika ni Vina, dahil yung past daw niya ay naging very open siya, ngayon daw, naka-quarantine na lang din niya muna.

“Ang hirap din kasing maging open ka kasi, wala namang assurance pa kung kayong dalawa na nga.”

At napa-Sana All na lang din si Vina nang ikumpara nito ang lovelife sa lovelife ni Aiko sa boyfriend na si Vice Gov. Jay Khonghun at kinikilig nga raw siya sa dalawa.

At in fairness din kay Vina, ang honest ang lumalabas sa mga sagot niya sa lie detector test kahit sa diretsahang tanong sa kanya ni Aiko kung kinikilig pa rin siya sa ex-boyfriend na si Robin Padilla.

Sey ni Vina, “Hindi mawawala ang kilig ko kapag nakikita si Robin. Kasi, naging parte na siya ng buhay ko.”

Aware naman daw si Mariel Rodriguez na hanggang ngayon, may kilig pa rin siya sa asawa na nito. Kumbaga, hindi naman dahilan para kabahan o ma-threatened pa si Mariel.

Ayon kay Vina,“Kasi, kapag may mga past ka, lalo na kung Robin Padilla, ‘di ba? Nandoon na lang yun sa ano ko na every time I see him, nandoon yung kilig.

“But then of course, there’s always a limitation. Alam naman natin na sina Mariel at Robin are very much in-love.”

Benjamin nahuhumaling kina Kang Ha Neul, Park Seo Joon

Sa panahon ng pandemic at nasa bahay lang kadalasan, isa ang Kapuso actor na si Benjamin Alves na talagang nag-marathon din ng mga Korean drama.

At sa bago nga niyang serye kasama si Lovi Poe, ang “Owe My Love” ng GMA Public Affairs at mapapanood na simula sa Lunes, February 15, isa raw talaga sa inachieve nila sa serye ay makita ng manonood ang K-drama feels.

At sa role nga raw niya bilang doctor sa Owe My Love, ang peg niya raw rito ay ang Romantic Doctor na si Lovi rin mismo ang nag-recommend sa kanyang panoorin niya.

Pero ang hinahangaan niya raw sa mga Korean actors sina Kang Ha Neul at Park Seo Joon. At naging very open at give-away rin si Benjamin na pagkatapos mapanood ang k-drama na “Start-Up!” na kung ia-adapt daw ito ng GMA-7, mag-o-audition siya sa role ni Kim Seo Hoon bilang si Han Ji Pyeong.

“Si Good Boy! Ngayon pa lang nangangampanya na ko. Sana makuha ng GMA ang rights, kahit nga yung tagalized, willing ako na i-dub yung kay Han Ji Pyeong. Don pa lang, gusto ko na siyang gawin at ako na ang magda-dub.”

Sa isang banda, isa sa topic na ng kuwentuhan nila ni Lovi ay mga k-drama lalo na ngayong naka-lockdown taping sila ng halos isang buwan.

Si Lovi ang masasabing constant partner or leading lady ni Benjamin simula pa lang, kaya diretsahan naming itong tinanong kung hindi ba nila napag-uusapan o natatanong sa isa’t-isa yung possibility na bakit nga ba hindi naging sila.

“Parang ako kasi dapat ang magsabi no’n sa usapan,” natawang sabi niya.

“Wala kasi kaming naging problema. Nagkakasundo kami sa lahat. Napapaisip ka talaga, siguro one day, magandang pag-usapan yun. Pero, you don’t know kasi na kapag matalik na magkaibigan at pumasok sa relationship, baka mag-fail lang at malaking magiging kawalan.”

Of course sa ngayon, parehong happy sa kanya-kanyang lovelife nila ang dalawa although, ngayong Valentine’s Day, hindi ang mga dyowa nila ang kasama nila kung hindi sila.

Bea napa-oo sa K-drama film dahil kay Alden

Sa interview ni Bea Alonzo, nabanggit niya kung bakit siya napa-oo sa isang movie, ang remake ng Korean film na “A Moment to Remember” under VIVA Films.

Bukod sa gusto raw niyang maka-trabaho rin si Alden at napag-usapan din nila na sana ay makagawa nga sila ng movie nang magkasama sila sa isang TVC, napanood daw niya ang “Hello, Love, Goodbye” kunsaan, personal siyang inimbita ni Kathryn Bernardo ay sa message pa nito, na gusto siyang maka-trabaho ni Alden.

Nang batiin daw niya through text ang mga ito, si Alden through Kathryn, sinabi rin muli na gustong-gusto siyang maka-trabaho, do’n pa lang daw, alam na niya ang posibilidad.

Excited na raw si Bea na masimulan nilang i-shoot ang movie. Though sa part niya, hindi pa raw niya pinapanood ang Korean at wala rin daw siyang idea kung napanood na ni Alden.

Pero mukhang from their TVC in Bangkok, nakapag-build -up na rin sila ng friendship dahil ayon kay Bea, nagte-text daw si Alden sa kanya paminsan-minsan.