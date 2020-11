Kahit may anak na:Ryza walang atrasan sa hubaran, lampungan

Walang idea si Ryza Cenon na buntis na pala siya noong mga panahong nagsyusyuting siya ng Bella Bandida, na mapapanood na sa TV5 ngayong Nobyembre.

“Wala akong idea na buntis na pala ako, nagpa-fight scene pa ako,” sabi pa niya.

Ang hirap daw ng pinagdaanan niya, dahil kailangan niyang mag-training talaga para sa mga bugbugan scene nila. Sina Angel Locsin, Cristine Reyes, Anne Curtis ang peg niya sa bagong path na pinasok, ang maging Action Star.

Anyway, nagpasalamat si Ryza na nabuntis, at nagkaanak nga siya. Aminado siya na may problema siya sa matris, at hindi sya basta-basta makakabuo.

“May pag-asa pala, basta wag mag-give up. Kaya ko pala na maging isang ina. Ang sarap ng feeling na nailabas ko siya. Sobrang struggle kasi sa delivery, napagod na ako, iyak na ako nang iyak. Eh, ayokong ma-caesarian kasi mahal. Hahahaha!” kuwento niya.

Ngayon daw ay handa pa rin siyang magpaseksi, makipaglampungan, kahit may anak na siya.

“Kung kailangan talaga, why not? Depende sa script `yon. At saka, maiintindihan naman ni Miguel (partner niya), dahil cinematographer rin siya, at wala sa kanya `yon,” saad pa ni Ryza. (Dondon Sermino)