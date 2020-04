Kahit lugi sa negosyo: Alden hindi pinabayaan ang mga empleyado niya

Isang taon na pala simula nang buksan ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards ang kanyang pagmamay-ari na McDonald’s branch sa Binan, Laguna, Highway.

Sabi nga niya sa kanyang post, “One year and counting… thank you po sa inyong lahat.”

Sandali rin nahinto ang operation nito dahil sa COVID-19, same with his other business tulad ng Concha’s Garden Restaurant.

Pero bago mag-isang taong anibersaryo ang McDo branch niya, nabuksan na itong muli for drive-thru at take-out orders. Gayundin ang Concha’s.

Inamin naman ni Alden na naapektuhan ang mga negosyo niya dahil sa pandemic. Na bago pa ang COVID-19, una nang naapektuhan ang operation ng Concha’s branch niya sa Tagaytay nang magkaroon ash falls.

Sabi ni Alden, ang kawawa raw talaga yung mga cooks at waiters nila. Pero ang maganda sa actor, hindi naman daw nila pinabayaan at tinulungan nila ang mga ito sa abot ng makakaya nila.

Alam din daw niya na parte talaga ng kahit na anong negosyo ang mga ganitong sakripisyo at lalo na nga at may worldwide crisis.

Risk-taker si Alden bilang isang businessman kaya siguradong kung naapektuhan man dahil sa situwasyon ngayon, siguradong makakabawi at makakabawi rin agad.

At malamang, dahil unang taong anibersaryo ng McDo branch niya, kung nagkataong walang COVID-19, malamang ay may pa-bonggang anniversary treat si Alden kung paano, ang bongga rin ng opening nito at sinuportahan ng mga kaibigan niyang artista.

Jaclyn nag-aalala para sa mga apong sina Elli, Lilo

Nagkaroon ng Facebook Live Kamustahan with PPL Entertainment Moms na sina Tanya Garcia, Angelika Panganiban, Sunshine Cruz at Jaclyn Jose kamakailan.

Nakakaaliw ang aktres na si Jaclyn na sa palagay namin, kung magsisimulang mag-vlog ay magiging mabenta at marami ang maaaliw sa pagiging natural nito.

Hindi kasama ng actress ang anak na si Andi Eigenmann sa buong enhanced community quarantine. Nasa Manila ang actress habang si Andi naman ay nasa Siargao, kasama ang bunsong anak na si Lilo.

Ang apo naman niya na si Elli ay hindi rin niya kasama. Malamang nasa isang Lola naman nito na si Laarni Enriquez.

Ayon dito, para sa isang Lola raw na katulad niya, ang fear niya talaga sa mga panahong ito ay sa kanyang mga apo.

“Ang fear talaga ng mga grandma is for their grandchildren to be safe. Unfortunately, at this point in time, I cannot be with my apos. Pero nakakapag-video call kami ni Elli. Yung mga gusto ni Elli na pagkain, sinasabi ko, niluluto nila. Si Andi naman, we text.”

Nabanggit din nito na yung huling usap nila ng anak, may sinat daw ng konti si Lilo. Pero puring-puri ni Jaclyn si Andi na madiskarte naman daw.

Tinanong kasi ito ng tatlo kung iba nga ba ang pagmamahal ng lola sa apo kesa sa anak.

Sabi naman niya, “Pareho lang. Siyempre, kapag nanay ka sa anak mo, may mga doubt tayo sa anak natin na baka mali yung pagpapalaki. Parang you’re superior with your daughter. Pero binibigyan ko ng choice si Andi and she’s very creative.

“Pero nandoon talaga ang worry, paano ko pupuntahan ang dalawa na ito, parang nasa ibang mundo sila.”

Katulad ng ibang artista, sinusunod din ng award-winning actress ang ecq at nasa bahay lang din talaga siya.

Kaya kapag natapos na raw ang ecq, ang una raw niyang gagawin ay kakain daw siya sa restaurant.

“Hindi na ako makaisip ng iba pang gagawin o lulutuin. Kakain naman ako sa restaurant,” sey niya.