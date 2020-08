Kahit lockdown: Senate probe sa PhilHealth scam tuloy

Itutuloy ang imbestigasyon sa alegasyon ng malawakang katiwalian sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) kahit naka- lockdown ang gusali ng Senado, ayon kay Senate President Vicente Sotto III.

“Hearings will not be covered by our ECQ (enhanced community quarantine. Tuloy PhilHealth (tomorrow),” pahayag ni Sotto sa kanyang mensahe sa Senate reporters.

Magtitipon ang Senado para sa committee of the whole para siyasatin ang ulat sa alegasyon ng korapsiyon sa PhilHealth.

Nauna rito, sinabi ng isang source na magpapatupad ng dalawang linggong ECQ sa Senado bilang suporta sa panawagan ng mga medical frontliner na ilagay ang Metro Manila sa ECQ sa loob ng dalawang linggo. (Dindo Matining)