Kahit itanong nyo sa mga pulis! Wala akong pinatay – Duterte

Taliwas sa mga naunang pahayag, itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pumatay ito ng tao.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan tuwing Lunes, sinabi ng Pangulo na kahit kailan ay hindi ito pumatay kahit pa aniya itanong sa mga pulis .

“Wala ho akong pinatay na tao. Never, never. Magtanong ka sa pulis dito sa Pilipinas,” anang Pangulo.

Ang pahayag ng Pangulo ay kaugnay sa kagustuhan ng ilang grupo na i-prosecute si Health Sectary Francisco Duque III kaugnay sa mga akusasyon sa kanya pero wala naman aniya itong makitang dahilan para usigin ito.

Binigyang-diin ng Presidente na mandato nito na ipatupad ang rule of law, kahit pa pinupulaan siyang hindi naman nito sinusunod ang rule of law.

“My job is to see to it that the rule of law–the rules for or against a person–are followed. At maraming sinasabi ” rule of law, hindi ka naman sumusunod, marami kang pinatay,” dagdag ng Pangulo.

Kung mayroon man siyang ginawa, sinabi ng Presidente na sasarilinin na lang niya dahil hindi nito mapatigil ang mga kriminal sa pagpatay sa kanyang mga pulis at sundalo.

“If I do, I just keep it mind because I knew that whether i like it or not, there is a war going on. I cannot stop the killing of my soldiers and policemen,” wika pa ng Pangulo.

Matatandaang noong December 2016 ay inihayag ng Pangulo sa harap ng mga negosyante sa Wallace Business Forum na pinatay nito ang mga kriminal noong alkalde pa ito ng Davao City, at sa ilan pang mga nakalipas na talumpati nito ay binanggit rin ang pagpatay sa ilang mga kriminal.(Aileen Taliping)