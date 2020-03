Kahit galing US: Camille Prats negatibo sa virus

Kung si John Prats ay may pa-good news, si Camille Prats ay meron din.

Halos kasabay ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine, dumating sa bansa si Camille kasama ang kanyang Mister na si VJ Yambao mula sa America. Umalis sila, two weeks bago mag-declare ng enhanced community quarantine.

During their trip in the U.S. na raw naglabasan ang mga balita na talaga sa COVID-19 sa America at sa Pilipinas. Natakot daw silang talagang mag-asawa na baka hindi sila makabalik ng bansa. Sabado sila dumating at halos sa araw rin yun nag-declare na ng enhanced community quarantine.

At kahit miss na miss na nila ang mga anak, pagdating mula sa U.S. ay nag-self-quarantine sila for 14 days at noong March 28, tuwang-tuwa na ibinalita nito na natapos na nilang mag-asawa ang 14 days self quarantine at wala naman silang naramdamang anumang sintomas ng COVID-19.

Sabi ni Camille na mukhang excited din na maka-Tiktok na ang panganay na anak na si Nathan, “Best feeling in the world. After 14 days of self quarantine, we are finally reunited with our family. Thank you God for keeping us safe and healthy. Praying for everyone all over the world to keep fighting.” (Rose Garcia)