Kahit ‘di asawa, backride aprub sa MECQ

Pinayagan ng National Task Force on Covid -19 ang backride o angkas sa motosiklo ng mga Authorized Person Outside of Residence (APOR) basta ang biyahe ay may kinalaman sa trabaho.

Ito ang inianunsiyo ni Presidential Spokesman Harry Roque sa kanyang regular press briefing sa harap na rin ng muling paghihigpit sa community quarantine status sa Metro Manila at ilang kalapit lalawigan.

Ayon kay Roque, pumayag ang mga alkalde sa Metro Manila sa backride basta may kinalaman ito sa trabaho ng mamamayan.

Hindi aniya kailangang mag-asawa ang mag-backride basta ang sakay ay APOR.

“Ang backride ay para lamang sa APOR na papunta sa biyahe na work-related. Hindi nire-required na mag-asawa kapag APOR ang sakay. Kahit ang driver ay hindi related sa pasahero APOR ang sakay, pupuwede,” ani Roque.

Pero nilinaw ng kalihim na dapat ang motorsiklo ay privately-owned at hindi motocycle taxi o inupahan lamang sa kalye.

“Dapat ito ay privately owned, hindi motorcycle taxi, hindi for hire at hindi hina-hire during the trip,” dagdag ni Roque.(Aileen Taliping/Edwin Balasa))