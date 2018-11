Kahit dehado, UP Maroons hindi aatrasan ang Ateneo

MAY siyam na titulo na ang Ateneo de Manila University sa University Athletic Association of the Philippines men’s basketball, 1-1 pa lang ang Unibersidad ng Pilipinas.

Winalis ng ADMU Blue Eagles ang UP Fighting Maroons sa 2-round eliminations sa winning averages na 12.5 points. Una noong Setyembre 9 sa Big Dome sa Quezon City, 87-79, at nung Oktubre 14 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, 83-66.

Defending cham­pion ang Loyola Heights-based dribblers sa pagsiklab ng ika-81 edisyon ng 8-eskwelahang liga sa Sabado, Disyembre 1 sa MOA, at nakapaglaro sa pinale dekadang ito ng pitong beses.

Ang Peyups ang tanging salang sa finals at huling upo sa trono noon pang 1982, saktong 32 taon bago sila nakatapat ulit sa ‘huling sayaw’. May 2 araw lang ding pahinga ang No. 3 seed UP samantalang may 5 ang top seed ADMU. Wagi kagabi lang ang una sa 2nd seed Adamson University, kinumpleto ang 2-game sweep kasama ang 89-87 overtime

Kaya dehadong-dehado ang University of the Philippines, at liyamadong-liyamado ang mga Atenista sa race-to-2 win cham­pionship round. Mala-David vs Goliath, ika nga.

Aminado sa nasabing senaryo si Dolreich ‘Bo’ Perasol. Pero giniit niyang hindi sila basta-basta na lang titiklop sa ‘Battle of the Katipunan’. “We’ll be the underdogs but we keep on fighting,” giit niya, na halatang tinatago ang emosyon na maluha dahil sa pagbagong nagawa niya sa team mula sa napakatagal na naging tampalasan lang sa liga hanggang sa maka-Final 4 play nga tapos ng 21 taon at ang 1 pang kasaysayan ito mula sa mahigit 3 dekada.

“I don’t know how we can play against a powerhouse team Ateneo. Probably after 12 hours we have to sitdown and talk about it,” hirit ng 45-year-old Maroons taskmaster. May kaba rin naman kahit paano si Eagles coach Tab Baldwin. “You have to give coach Bo (Perasol) tremendous credit.