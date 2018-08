Kahit anong pagsubok, tuloy ang laban

Sa murang edad na 24, naranasan na halos lahat ni Jeron Teng sa kanyang buhay. Magtagumpay. Malagay sa alanganin ang buhay. Bumangon at muling mangarap.

Madaling-araw ng Hunyo 3, nasangkot sa stabbing incident si Teng at dalawa pang kaibigan sa parking lot sa BGC. Nanganib ang buhay niya dahil dito, pero awa ng Diyos, nalampasan niya ang nasabing trahedya.

Kamusta na siya ngayon?

“Okay na naman, naka-recover na. Medyo nagta-tighten lang ‘yung back ko sometimes. Pero it’s getting better each day,” kuwento ni Teng sa Abante SPORTALAKAN sa pambihirang pagkakataon na pagbisita nito sa opisina ng Abante/TONITE.

Move on na ang produkto ng De La Salle University sa malagim na pangyayaring ito at pokus muli sa paglalaro ng basketball bilang miyembro ng Alaska Aces sa PBA.

Nalagasan ng ace player ang Alaska sa katauhan ni Calvin Abueva pero ayon kay Teng, tulong-tulong pa rin sila upang makamit ang ika-15 titulo ng prangkisa.

“Nu’ng pumasok ako, sobrang nilu-look up ko talaga si Kuya Calvin. Nabigyan niya ako ng maraming tips talaga. Very thankful ako kay Kuya Calvin,” sabi ni Teng. “Sa Alaska sinusunod pa rin namin ‘yung #wenotme. I mean it’s a total team effort talaga.”

Ayon pa kay Teng, sa kabila ng nangyari sa kanya ay pokus ulit siya sa kanyang pangarap na magkaroon ng championship sa PBA sa kanyang Alaska squad.

Sandigan si Kuya Jeric at ang buong pamilya.

Malaking tulong kay Jeron ang suporta ng kanyang pamilya upang malampasan ang pagsubok na pinagdaanan.

Ayon kay Jeron, isa ang kanyang utol na si Jeric, bukod sa kanyang mga magulang at mga kaibigan, sa mga taong sinasandalan niya tuwing may mga pagsubok siya sa buhay.

Kinuwento ni Jeron na super close sila ng kanyang kuya at hindi lamang basketball ang kanilang bonding moment.

Inuubos din nila ang oras sa paglalaro ng Play Station at pano­nood ng sine, na namana nila sa kanilang ina na napakahilig sa mga Filipino film.

Hindi alam ng publiko na mahilig sa comedy films si Jeron at gustong-gusto niya ang mga pelikula noon nina Babalu at Redford White.

May plano na ba siyang lumagay sa tahimik with Jeanine?

Ayon kay Jeron, wala pa sa isip nila ng magandang girlfriend na si Jeanine Tsoi na lumagay sa tahimik o magpakasal. Ini-enjoy muna nila ang kani-kanilang single life at pokus sa kani-kanilang karera.

“Haha. Wala pa. Wala pa!” natatawang bigkas ng manlalaro. “Bata pa. So focus muna sa career and ayun, let’s see what happens.”

‘LeBron over Michael, pero Russell is my guy!’

Sino nga ba?

“‘Yung kay Michael Jordan hindi ko na napanood eh. Ipinanganak ako 1994 eh. Medyo bata pa talaga ako so medyo hindi ko pa siya napapanood. But for me I think, grabe ‘yung impact ni LeBron eh, kahit tumatanda na si LeBron parang pa-peak pa rin siya.”

Sa kabila nito, nilinaw ni Jeron na hindi siya isang LBJ fanatic kundi Russell Westbrook fan. “Hindi, hindi (fan ni LeBron). Favorite ko is, si Russell Westbrook.”

Abante: Sinong favorite player mo sa PBA?

JERON: Aside from my father (Alvin Teng), siguro ‘yung teammate ko si Kuya JVee (Casio) dahil siya ‘yung team captain namin and sobrang ganda ng work ethic niya.

Abante: May nakuha ka bang defensive skills sa tatay mo?

JERON: Hindi ko masabi dahil siyempre bagong pasok pa lang ako sa PBA. Namana ko sa dad ko siguro ‘yung physical attributes talaga.

Abante: Ano ang ultimate dream mo sa PBA? Ano ang personal goal mo?

JERON: Una sa lahat, gusto ko ma-prolong ‘yung career ko. More than the individual awards, gusto ko talaga mag-champion.