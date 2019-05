Kahit ano style ni Funai, sasabayan ni Ancajas

ANUMANG ibigay ni Ryuichi Funai, tatapatan ni Jerwin Ancajas.

“Nasanay si Jerwin nang lumaban iba’t ibang style so handang handa na siya. Kung anuman style ang ipaki­ta ni Funai, walang problema. Ready na si Jerwin,” wika ng coach at trainer ni Jerwin na si Joven Jimenez.

Matapos ang ilang buwang paghahanda at pagsasanay, muling sasabak sa ibabaw ng parisukat na lona si Ancajas para depensahan ang kanyang IBF super flyweight crown kontra Japanese boxer Funai Sabado ng gabi (Linggo ng umaga sa Pilipinas) sa Stockton, California.

Bitbit ang 30-1-2, 20 KOs kartada, nais bu­malikwas ni Ancajas sa hindi gaanong impresibong performance niya sa huling laban kontra Alejandro Santiago Barrios kung saan naging tabla ang resulta Oakland noong Setyembre.

“I was hard at work three weeks after my last fight with Santiago,” wika ni Ancajas. “I am going to be in the best shape in my upcoming fight with Funai. Coming off my last fight, I really want to give a great performance and defend my world title in style.”

Pero ayaw maging kampante ni Ancajas dahil matinding karibal din si Funai, may 31-7, 22 KOs record. ­(Fergus Josue, Jr.)