Kahit 70% lang epektibo: ‘Pinas susugal sa AstraZeneca vaccine

Kahit hindi pa sigurado kung maaaprubahan bilang COVID-19 vaccine, pumirma na ng kasunduan ang Pilipinas para sa bakuna ng AstraZeneca.

Nitong Biyernes ay nagkasundo na ang naturang pharmaceutical company at sina vaccine czar Carlito Galvez at Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion para sa 2.6 milyong dose ng dini-develop na bakuna.

Ito’y kahit pa 70 percent lang ang efficacy rate ng vaccine mula AztraZeneca.

Paliwanag ni Concepcion, sugal ang aabot sa P626M na downpayment para sa bakuna, ngunit kinakailangan itong gawin para sa posibleng solusyon kontra COVID-19.

“We definitely are putting our bet. There is a risk but the potential solution to the economy definitely outweighs the risk,” saad ni Concepcion.

Aniya, desperado na ang pribadong sektor na wakasan ang pandemya at makabalik sa normal ang ekonomiya.

“Let’s have faith. We’re a country of prayerful Filipino people. We want an end to this nightmare, and this is the best alternative we have. We are willing to take this risk,” lahad pa ni Concepcion.