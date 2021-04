Kagutuman nilulunasan ng gobyerno – Palasyo

Ginagawa lahat ng paraan ng gobyerno para matugunan ang suliranin hinggil sa mga Pilipinong dumaranas ng kagutuman lalo na ngayong may pandemya dahil sa COVID-19, ayon sa Malacañang.

Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay ng survey na isinagawa ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (DOST) kung saan anim mula sa 10 pamilya umano ang nakakaranas ng gutom o halos wala nang makain ngayong pandemya.

“Ginagawa po natin ang lahat para masolusyunan ang problema kagutuman sa panahon pandemya. Pero alam natin na mas marami pang dapat gawin,” pahayag ni Roque sa Laging Handa public briefing nitong Biyernes.

Binanggit pa nito ang iba’t ibang hakbang na ginagawa ng gobyerno para matugunan ang kagutuman habang nilalabanan ng bansa ang pandemya.

“Sa ngayon ang solusyon po natin diyan ay `yong ating mga ayuda at saka pagdi-distribute ng food packs ng DSWD (Department of Social Welfare and Development) at mga lokal na pamahalaan na ito naman ay over and above sa ayuda na binibigay natin,” ani Roque.

Dagdag pa nito na mayroon ding Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) program at mga pautang para sa maliliit na negosyo. (Prince Golez)