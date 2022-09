Kaguluhan sa isyu ng asukal, tapos na nga ba?

Noong Martes ay nagtapos na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa issue sa asukal.

Natuwa akong sinuportahan ng mga kapwa ko senador ang pag-subpoena kay Executive Secretary Vic Rodriguez dahilan para humarap siya sa hearing noong tanghali.

Pero sa totoo lang, parang mas marami pang mga tanong ang hindi nasagot. Lalo pa at may lumutang na mahalagang impormasyon mula sa mga pahayag ni dating Usec Sebastian kung bakit niya tinuloy ang Sugar Order 4.

Nagkaroon pala ng Zoom meeting kasama si Usec at Presidente kung saan napag-usapan ang plano ng sugar importation. Una pa nga raw na may nabanggit ang Malacanang na 600,000 MT ng asukal pero ayon kay dating Usec Sebastian, labis-labis na ito. Ito ang naging dahilan kung bakit kumpyansa siya na ilabas ang SO4. At pinatotohanan pa ito ni former Board Member Valderrama. Sa tingin ko masusi itong dapat pag-aralan, at kung may ebidensya na dapat magpatotoo ng sinabi nila, dapat itong nabusisi ng kumite.

Pero noong Huwebes ay naglabas na ng committee report ang Blue Ribbon. Sang-ayon naman ako na maaaring mayroon ngang sugar shortage. At may kakulangan naman talaga. Hindi nagsisinungaling ang numero. Umaasa ako na ito na magkakaroon na ng sagot sa mga spekulasyon na gawa-gawa lang ang kakulangan at may bode-bodegang asukal.

Pero, mawalang-galang na sa Chair, tila may ginawang fall guys dito. Wala namang kaso sana dahil pwede namang bawiin talaga ng Presidente ang utos niya na mag-import ng ganong kadami pero naniniwala ako na walang masamang intensyon si dating Usec Sebastian na suportado ng Malacanang ang Sugar Order na ito. Hindi ko pa rin maintindihan na pwede namang bawiin na lang ang SO4 pero para isisi lamang sa mga opisyal ng Sugar Regulatory Authority — na hindi naman kumita, wala namang kinubrang pera— mas lalo yatang mawawalan ng kumpyanse ang iba pang opisyal ng gobyerno na solusyunan agad ang mga isyu na nakaaapetko sa konsyumer gaya ng kakulangan ng suplay at mataas na presyo ng bilhin.

Kaya itong mga “raids” na ang ending ay kumpleto naman ang dokumento, itong madramang pag hold ng barko sa Subic na sa dulo ay pinalaya naman — mapapatanong ka na lang talaga eh. Ano ang tinatago nila? Ano ba ang totoo? Bakit kailangan pang i-subpoena si ES at bakit hindi niya sinabi na nagkaroon ng meeting kasama ang Pangulo noong August 4?

Sa dulo nito, may mga manggagawa ng Coke na nangangamba kung may trabaho pa sila bukas at maraming mga mamimili ang ngayo’y nanlulumo sa presyo ng asukal. Sana lumabas din ang katotohanan at mabigyan ng tunay na closure ang usaping ito