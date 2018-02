Kafala dapat repormahin

Sa pagdinig ng Se­nate Committee on Labor, natuklasan natin ang dahilan kung bakit patuloy ang pang-aabuso sa mga kababa­yan nating Household Service Worker (HSW) sa Kuwait – ang ‘Kafala’.

Sa ilalim ng Kafala o sponsorship system, kailangang may ‘sponsor’ ang isang HSW upang mabigyan siya ng valid visa o Iqama ID (residence permit). Dahilan kaya tila nagiging pagmamay-ari ng sponsor o employer ang isang HSW sa buong duration ng kaniyang kontrata.

Halimbawa, maaaring limitahan ng employer ang galaw ng HSW at may karapatan siyang kumpiskahin ang passport, cellphone, at iba pang personal na gamit ng HSW.

May kapangyarihan din ang employer na magbigay ng mas mababang pasahod, magtanggal ng day-off at puwersahin ang HSW na magtrabaho ng mas mara­ming oras nang walang dagdag na bayad.

Hindi rin puwedeng mag-quit sa trabaho nang walang permiso ng employer. Kapag ginawa ito ng HSW, awtomatikong makakansela ang kaniyang visa at itutu­ring siyang ‘huroob’ o illegal resident. Makakasuhan at maaari po siyang mabilanggo.

Ang pang-aabuso sa Kafala ang nakikita na­ting dahilan kung bakit umabot sa 185 na mga OFW ang namatay sa bansang Kuwait sa loob lang ng 2 taon kung saan 22 ang sinasabing nag-suicide.

Mahigit sa 6,000 rin na reklamo ng pang-aabuso, pananakit at maging panggagahasa ang natanggap ng ating embahada sa Kuwait noong 2017.

Ito rin po marahil ang dahilan kung bakit humantong sa mapait na katapusan ang buhay ni Joanna Daniela Demafelis.

Magandang balita po ang pagkakaaresto ng mga awtoridad sa Lebanon at Kuwait sa mga employer ni Joanna na sina Nader Essam Assaf at ang asawa nitong si Mona Hassoun.

Susu­baybayan po natin ito para matiyak ang hustisya sa sinapit ni Joanna.

Hindi makatao at malinaw na pagkitil po ang Kafala sa kalayaan at karapatan ng ating mga kababayang HSW. Ito’y malinaw na isang uri ng ‘slavery’ o pang-aalipin na wala ng lugar sa panahon natin ngayon.

Kung hindi irereporma ng Kuwait ang kanilang Kafala system, kailangan manatili ang total deployment ban doon.

Subalit dapat din pong ayusin ng DOLE at POEA ang sistema ng recruitment, deployment at monitoring ng ating mga kababayang OFW sa mga bansang nagpapatupad ng Kafala gaya ng Kuwait at Saudi Arabia.

Kailangan din pong tugisin at panagutin sa batas ang mga illegal recruiter dito sa Pilipinas, lalo na ang mga kasabwat nilang mga foreign recruiter.

Sa totoo lang po, nagsisimula ang Kafala dito mismo sa atin kapag nabiktima ng illegal recruiter ang ating mga kababayan o kaya’y hindi sila nabigyan ng sapat na kaalaman bago lumabas ng bansa para magtrabaho sa mga bansang nagpapatupad ng Kafala.

Job Fair Schedule

JPO NDTC Job Fair

Notre Dame of Tacurong College

Tacurong City

February 26

Provincial Government of Nueva Ecija & TESDA Job Fair 2018

3rd Floor SM Mega Center Activity Area

San Roque, Cabana­tuan City

February 28

PESO Banga Job Fair