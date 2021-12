Kadiwa store ilulunsad ng Las Piñas LGU at DA

Lumagda sa isang kasunduan ang Las Piñas City government at Department of Agriculture (DA) para sa paglulunsad ng Enhanced Kadiwa Inclusive Food Supply Chain Program na titiyak sa supply ng pagkain at accessibility nito ngayong panahon ng pandemya at posible pang krisis sa hinaharap.

Sa ilalim ng memorandum of agreement, ang DA ang magbibigay ng financial grant assistance sa mga local government unit at kuwalipikadong organisasyon na lalahok sa programa.

Napili ng programa sa lungsod ang Pagsasarali Talipapa Multi Purpose Cooperative at Las Piñas Meat Dealers Association na pawang tatanggap ng tig-1 milyon mula sa DA para sa pagsisimula ng Kadiwa project.

Ayon kay Las Piñas City Mayor Imelda Aguilar, ang DA rin ang magtuturo sa mga ito ng wastong aggregation, processing, packing, store, warehousing gayundin sa paghahatid at distribusyon ng pagkain.

Nakatuon naman aniya sila sa pangangasiwa sa mga KADIWA store at pag-asiste sa mga napiling market vendor.

ipinaliwanag ni Aguilar na magmumula ang pondo sa Agribusiness and Marketing Assistance Service (AMAS) ng DA sa ilalim ng Market Development Services of FY 2021 ng General Appropriation Act 11518.

Maaari umanong ipalabas ang pondo ng buo o kada tranch alinsunod sa aprubadong panukalang proyekto na depende sa klase at pangangailangan nito.

“On our side, the city’s obligation is to implement the approved project and shall see to it that it will be in accordance with the approved project objectives, standards, systems and procedures for project implementation, and the approved Work and Financial Plan contained in the agreement,”pahayag naman ni Vice-Mayor April Aguilar.(Mia Billones)