Kadeteng Pinay nagtapos sa Canada, kinilala ng Navy

Hindi hadlang ang pagkasalat sa buhay upang makapagtapos ang isang sundalong Pinay ng pag-aaral sa bansang Canada, na naging daan upang bigyang-parangal siya ng Philippine Navy (PN).

Ito si Ensign Carrie Faith B. Magannon, ng Brgy. Bulo, Tabuk City, Kalinga, isang miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) “Masidlawin” class 2020 at kabilang sa Royal Military College of Canada (RMCC) class 2021.

Noong Setyembre 2017, sa kanyang 3rd Class Year (2nd year sa ordinaryong unibersidad), si Carrie ay kabilang sa mga napili ng PMA na mag-aral sa RMCC.

Sa kanyang preparasyon sa RMCC, siya ay lumahok sa Joliet Squadron at nare-assign sa Tracy Squadron sa sumunod na mga buwan para sa kanyang training.

Dito rin siya kumuha ng Basic Military Officer Course at kalauna’y sumailalim siya sa naval training na ginawa sa British Columbia at Canada.

Sa karagdagan, si Carrie ay sumali sa running cclub na kung saan siya ay naging aktibo at nakilahok sa cross-country events at mga ibang running event.

Samantala, dahil sa COVID-19 pandemic, siya ay bumalik sa PMA noong April 2020 at nakilahok sa distance learning via virtual training course upang makatapos sa RMCC.

Dito, matagumpay na tinapos ni Carrie ang International Officer Training Program na may kursong Bachelor of Military Arts and Science degree at nag-graduate virtually noong Mayo 20, 2021.

Noong Oktubre 22, 2021 naman, siya ay pinasinayaan ng ranking na ensign ng PN ni PN chief-of-staff Lt. Gen. Jose Faustino Jr. at Philippine Air Force officer Lt. Gen. Ferdinand Cartujano.

Sa kanyang pamamalagi sa Canada, napag-aralan niya ang kahalagahan at pagpapaunlad ng isang kasapi ng Canadian Armed Forces, kaya naniniwala siya na nagagawa rin ito sa mga sundalo sa Pilipinas.

“God will never give you more than you can handle,” sambit pa ni Carrie. (Allan Bergonia)