Kabutihan, malasakit paalala ni Digong sa Eid al-Fitr

Nakiisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mananampalaya ng Islam sa kanilang selebrasyon ng Eid al-Fitr o hudyat ng pagtatapos ng Ramadan.

Sa kanyang mensahe, hangad ng Pangulo na manatili sa puso ng bawat kapatid na Muslim ang kabutihan at malasakit sa kapwa.

Angkop aniya ang mensahe ng okasyon na sakripisyo at pagkakaisa lalo na ngayong panahong sinisikap ng gobyerno na malagpa­san ang hamon ng COVID-19 pandemic.

“As you mark the end of a month-long journey of reflections, prayer and fasting, may Allah continue to instill in you the virtues of generosity and compassion for other­s,” anang Pangulo.

Sinabi pa ng Presidente na magsilbi sanang inspirasyon ang okasyon para patuloy na maisulong ang kapayapaan, pagkakaisa at paggawa ng kabutihan sa kapwa. (Aileen Taliping)