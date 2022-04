Kabugan sa Twitter: Maine, Maja, MJ, Miles kinuyog si Vice Ganda

Bet na bet ko ang kabugan ng mga host sa ‘Eat Bulaga’ at ‘It’s Showtime’ nitong Sabado ng tanghali, ha! Kahit alam mong lamang na lamang ang Eat Bulaga, dahil may franchise sila at malakas ang signal nila, hindi rin nagpakabog ang ‘Showtime’ na ginagawa pa rin nila ang mga dapat gawin para makapagpasaya ng mga manonood.

Ang bongga ng kabugan nina Vice Ganda (na nag-opening production number bilang birthday presentation nga niya), at siyempre ang 4M ng Eat bulaga, o Apat na Marites, na sina Maine Mendoza, MJ Lastimosa, Maja Salvador, Miles Ocampo.

Yes, lahat sila ay puro ‘M’ ang simula ng pangalan, kaya 4M ang tawag sa kanila, o 4 Marites.

Well, sa Twitter ay buhay na buhay pa rin ang kumpetisyon nila.

Nauna ngang mag-trending si Vice Ganda. Pero, agad-agad ay nag-trending din ang FourM Eat Bulaga.

At habang sinusulat ito, nasa #1 na ang FourM EatBulaga, at kasunod naman agad ang Vice Ganda.

Well, nakaka-miss ang ganitong laban sa telebisyon, na noong kainitan ng AlDub, inaabangan talaga araw-araw kung kayang pataubin ng mga kalaban ang #AlDub na hashtag.

Well, sana ay mas mabuhay pa ang labanan, kumpetisyon sa telebisyon, lalo na sa pagpapa-trending.

Ang sarap ng feeling na nakiki-engage ang mga fan sa mga eksena sa telebisyon.

Marian tinalbugan ni Zia

“Sana all!” ang nakakaaliw na chika ni Marian Rivera para sa anak na si Zia.

Nagsama nga ang mag-ina sa ‘pottery’ lessons, at gulat na gulat, at aminado nga si Marian, na tinalbugan siya ng kanyang anak.

“Trying out something new and learning together. Happy to experience this with you my Ate Z!

“Eh, ‘yung mas magaling pa siya sa akin!” sabi pa ni Marian.

Well, parehong artist ang mga magulang ni Zia, sina Marian at Dingdong Dantes, kaya hindi kataka-taka na sa murang edad ay lumalabas na ang talento niya.

San Jose dinumog sa Dubai

Matagumpay ang pagbabalik sa live concert events abroad ng GMA Pinoy TV nitong March 30 dahil libo-libong mga Pilipino ang dumalo para mapanood ang “Stronger Together: GMA Pinoy TV @ Expo 2020 Dubai.”

Sa pagtatapos ng pinakamalaking expo sa mundo, save the best for last talaga ang concert na pinangunahan ng mga Kapuso star na sina Julie Anne San Jose, Jessica Villarubin, Xian Lim dahil jam-packed ang Dubai Millennium Ampitheatre.

Maraming humanga sa world-class na performances ng mga Kapuso star na sinamahan pa ng Pinoy performing groups na naroon din sa Dubai.

Talaga nga namang Stronger Together ang mga Kapuso abroad kasama ang GMA Pinoy TV kaya looking forward kami sa mga susunod pang events nito sa ibang bansa! Congratulations sa successful concert, mga Kapuso!