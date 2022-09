Kabugan nina Regine, Morissette trending sa TikTok

Matapos mag-duet sa ASAP last Sunday sina Regine Velasquez, Morissette, trending nga agad sa TikTok, Instagram, Twitter ang collaboration nila ng awiting ‘Gusto Ko Nang Bumitaw’.

Dahil nagtilian, nagpataasan ng boses ang dalawang Kapamilya singer, ginawan na ito ng iba’t ibang version, o ni-lipsync na ng fan.

Nanguna sa panggagaya si Melai Cantiveros na nag-upload ng dalawang version.

Bentang-benta sa mga netizen ang style ni Melai (na kinakanta ang parte ni Regine) na nabuwisit sa pagtapat ng birit ni Morissette.

Tawang-tawa ang mga netizen sa pinaghalong pagpapasikat at yamot ni Melai kay Morissette, kasabay ang pag-irap niya sa tuwing bibirit ang singer.

May ilan din na gumawa ng sarili nilang rendition, gaya ni Atak, pero mas panalo pa rin ang panggagaya ni Melai. Sanay si Melai sa impersonation dahil siya nga ang first winner sa “Your Face Sounds Familiar” ng ABS-CBN noon.

Dom nahawa kay Bea

Nahawa na si Dominic Roque sa girlfriend na si Bea Alonzo, pagdating sa pagtulong.

Sa Instagram ay ibinahagi ng aktor ang sinamahan niyang gift giving, outreach activity sa ‘I Want To Share Foundation’ na ginawa sa Philippine General Hospital, para sa mga cancer warrior, o mga nakikibaka sa kanilang buhay dahil sa naturang sakit.

Nasa video post ni Dominic sa Instagram ang partisipasyon na nagbibigay ng food, medical supplies, at iba pa sa mga cancer patient.

May mga tarpaulin ang grupo na may larawan si Dominic bilang donor ng mga supply, pati si Tessa Prieto.

“Thank you ‘I Want To Share’ Foundation for holding up this special event. It was a heartwarming afternoon filled with hope and love for our brave cancer warriors and I’m grateful to be part of it,” sabi ni Dom.

Well, hinahangaan si Dominic sa kabutihan, at marami ang nagsabing bagay talaga sila ni Bea.

Galit kay Digong noon:

Jason puring-puri si PBBM ngayon

Kung noon ay kritiko ni dating Presidente Rodrigo Duterte, si Jason Abalos, ngayon naman ay puring-puri niya si President Bongbong Marcos.

Kung noon ay panay ang bakbak ni Jason sa administrasyon ni Digong, nagpahayag naman ng malasakit, pagmamahal ang aktor kay PBBM.

“Mahal na Pangulo! Mabuhay Po Kayo!” sabi ni Jason sa IG.

Pinost nga niya ang tree planting program nila na kasama si PBBM.

“Ang #OneMillionTreesProjectPh na adbokasiya naming mag-asawa (@vimrushton) kasama ang Philippine Navy ay nakikiisa sa selebrasyon ng kaarawann g Pangulo @bongbongmarcos na ginanap kanina sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno para sa mga sausunod na henerasyon ng ating lahi. Katulong din sa proyektong ito ng ating Pangulo ang DILG, DA at DENR. Muli, maligayang kaarawan mahal na Pangulo! Mabuhay po kayo. Mabuhay ang lahi!” sey pa ni Jason, na provincial board member nga ng Nueva Ecija.