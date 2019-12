Kabayanihan ni PSMS. Magno kinilala ng Senado

WALANG kaparis ang katapangan at kaba­yanihan ni Police Senior Master Sergeant Jason Magno kaya’t nararapat lang bigyan ng pagkilala ang kanyang nagawang kabayanihan.

Ito ang sinabi ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa kanyang inihaing resolusyon na naglalayong kilalanin ang hindi matatawaran pagganap ni Magno sa kanyang tungkulin bilang alagad ng batas.

Si Magno ay ang pulis na nagligtas sa mga inosenteng buhay sa isang paaralan sa Initao, Misamis Oriental matapos nitong isakripisyo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtakip gamit ang sariling katawan sa isang itinapong granada noong Nobyembre 28.

“Whereas, this selfless act of Police Master Sergeant Jason Magno should be emulated and recognized not only by the Philippine National Police but by the entire country,” sabi ni Lacson sa inihain niyang Senate Resolution 229.

“He was the best among us. The PNP leadership must lose no time in recognizing this cop’s heroism made more significant by his instinct to save the lives of people he may not even know,” banggit ni Lacson sa isang tweet noong Nobyembre 30.

Si Magno, miyembro ng Explosive Ordinance Division specialist ng Philippine National Police (PNP) at ang kasamang si Police Master Sergeant Alice Balido ang unang rumesponde nang magwala ang isang Ampaso Basher sa Initao College.

Sinubukan ni Magno at Balido na pakal­mahin ang suspek subalit bigo ang mga ito hanggang sa maghagis ito ng granada. Agad namang dinapaan ni Magno ang granada bago pa man ito sumabog na nagresulta sa kanyang kamatayan.

“Had it not been for his bravery, heroism, and instinct to save lives, students, teachers, as well as his fellow policemen would have perished on that fateful day,” sabi ni Lacson. (Dindo Matining)