Kabayan Noli atras sa pagtakbong senador

Umurong na sa pagtakbo sa pagka-senador ang beteranong mamamahayag at dating bise presidente na si Noli de Castro.

“Isinumite ko ang aking kandidatura sa Comelec noong Biyernes. Ngunit, nagkaroon ng pagbabago ang aking plano,” sabi ni De Castro sa isang statement na pinadala ng kanyang partido, ang Aksiyon Demokratiko.

“Nais kong iparating sa lahat ng aking mga kaibigan at supporter na naghahanda na sanang tumulong sa akin, na nagpasiya akong hindi na ituloy ang aking kandidatura,” dagdag pa nito.

Subalit sa kanila ng kanyang desisyon, binigyang diin ni De Castro na itutuloy niyang misyon na maging boses ng mamamayan.

“Kasabay ng pagdarasal sa Poong Nazareno, napag-isip-isip kong mas makatutulong ako sa pagbibigay ng boses sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pamamahayag,” ani De Castro.

“Patuloy tayong magiging boses ng ating mga kababayan, lalo na sa panahong katulad nito na ang boses na iyon ay nalulunod sa ingay ng pulitika at paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes ng iilan,” saad pa nito.

Naghain si De Castro ng kanyang kandidatura sa ilalim ng Aksyon Demoraktiko na pinamumunani ni presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno.

Sinabi naman ni Moreno na nirerespeto nito ang desisyon ni De Castro.

“I’d rather not to comment, mayroon naman siyan reason for his withdrawal,” ayon kay Moreno sa ginanap na Kapehan sa Manila Bay on-line.

Sinabi rin ni Moreno na mahirap naman pilitin iyong taong ayaw nang tumakbo. (Dindo Matining/Juliet de Loza-Cudia)