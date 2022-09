Kabataang worker huwag baratin sahod

Maraming Pilipino, edad 15 hanggang 30, ang tumatanggap ng mababang suweldo sa kanilang trabaho, ayon kay Sen. Sonny Angara.

Base sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), 13.8 milyong kabataan ang nagtatrabaho ngayon sa wholesale at retail; repair ng sasakyan at motorsiklo; agriculture at forestry; construction; manufacturing; at sa mga administrative at support service.

Pero 14.7% dito ay underemployed o kabataan na may trabaho nga pero naghahanap pa rin ng sideline dahil sa maliit na sinasahod sa trabaho.

“Looking at the top industries, clearly these are not high paying, high quality jobs. Problema pa rin ‘yan kasi ibig sabihin hindi pa rin nila napapa¬kain ang kanilang mga pamilya o kaya hindi pa sapat ‘yong kinikita nila sa kanila mga pangangailangan,” paliwanag ni Angara.

Dahil dito, iginiit ng chairman ng Se¬nate committee on youth sa gobyerno na tulungan ang mga pribadong sektor sa paglikha ng trabahong may malaking pasahod sa mga empleyado.