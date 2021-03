Kabataang researcher hahasain ng DOST, mga scientist

Nagkaisa ang Department of Science and Technology (DOST) at Philippine-American Academy of Science and Engineering (PAASE) sa pagbuo ng mentoring program para sa mga researcher.

Sa isang panayam kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ang dalawang institusyon ay nagsanib-puwersa para mag-develop ng programa sa pagsasanay na nakahanay sa Research and Development Leadership (RDLead) program ng departamento.

Layunin nitong palakasin ang kapabilidad ng mga mananaliksik sa mga higher education institution at research and development (R&D) institute.

“Under this proposed mentoring program, young and new generation of researchers may be matched with PAASE members based here and abroad for specific research projects,” ayon kay De la Peña.

Kaugnay pa nito, sa pamamagitan ng Balik Scientist program, ang mga mga dalubhasang miyembro ng PAASE ay maaari ring makatulong sa pagbuo at implementasyon ng mga programa at proyekto sa pananaliksik sa bansa.

Ayon kay De la Peña, ang mga miyembro ng PAASE ay may malaking gagampanan sa planong pagtatatag ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines, na siyang nakikinitang magsisibi bilang’premier R&D arm sa bansa, sa larangan ng virology.

Ang virology ay sangay ng medical science na siyang nagsasagawa ng mga pag-aaral o pananaliksik sa mga umuusbong na virus at viral disease. (Dolly Cabreza)