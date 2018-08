Kabataang matino at mahusay ni Jesse Robredo

Ngayong araw ang ika-anim na ­taong anibersaryo ng pagpanaw ng dating Department of Interior and Local Government Secretary­ Jesse­ Robredo, na kabiyak ni VP Leni Robredo.

Sa Naga City nga­yon, inaalala ang na­ging buhay ni Sec. Jess sa pamamagitan ng misa at iba’t iba pang mga aktibidad tulad ng bloodletting, mga workshop, pati na rin ang book launch ng Jesse Robredo Biography sa JMR Museum.

Nangunguna sa mga selebrasyong ito ang Jesse M. Robredo Foundation (JMRF) na itinatag para maipagpatuloy ang nasimulang serbis­yo ni Sec. Jess noong siya’y nabubuhay pa.

Layunin ng JMRF na tumulong sa kababayan nating nasa laylayan katulad ng mga mahihirap at mga may kapansanan, pati na rin ang kabataan, at mga biktima ng sakuna.

Isa sa mga programa ng JMRF ay ang Young Leaders for Good Go­vernance Conference na naglalayong pagsama-samahin ang mga youth government leaders para sa good governance training.

Sa pamamagitan nito, naipapakalat pa rin ang ‘matino at mahusay’ na klase ng pamumuno na iniwan ni Sec. Jess.

Sabi nga niya noong siya’y nabubuhay pa, “Hindi na sapat na tayo ay matino lamang. Hindi rin sapat na tayo ay mahusay lamang. Hindi lahat ng matino ay mahusay, at lalo namang hindi lahat ng mahusay ay matino. Ang dapat ay matino at mahusay upang karapat-dapat tayong pagkatiwalaan ng bayan.”

Ito ang inaaral ng mga kasali sa JMRF Young Leaders Conference. Pinag-uusapan din ang mga prog­ramang subok nang gumagana pagdating sa pamamalakad ng bayan tulad ng pagkakaroon ng People’s Council at Citizen’s Charter.



Sa paraang ito, nagkakaroon ng gabay ang mga youth leader kung paano nila mapabubuti ang serbisyo sa kanilang mga komunidad. La­lakas din lalo ang tiwala ng bayan sa kanilang napiling lider.

Sa paraang ito rin, nananatiling buhay at umuusad ang pangarap ni Sec. Jess na pagbutihin pang lalo ang serbis­yo sa bayan sa ngalan ng kaunlaran at sa ating paglaban sa kahirapan.

Sa gabing nagsama-sama ang mga JMRF Youth Leader, ibinahagi ni VP Leni kung gaano kahalaga ang paglahok nila sa good governance training, at kung bakit importante na patuloy ang pagpapalawak ng kanilang kaalaman bilang mga lingkod-bayan.

“So ang sa akin, ang value ng pagpunta niyo dito, pag-aaral…,” kuwento ni VP Leni. “Bakit ba naisipan ito? Bakit ba ito ginawa? Ano ang proseso ng paggawa? Kasi tingin ko hindi lang siya basta programa.”

“Pero siguro ang pinaka-lesson na, iyong parang breaking the glass — na ang possibilities are really limitless. Gagamitin lang natin ang ating passion, ang ating innovativeness, ang ating creativity para gawin iyon,” dagdag niya.

Ngayong inaalala ng bayan ang buhay ni Sec. Jess, patuloy din nating ipinapamahagi sa kabataan ang ninais niyang makamit para sa ating bayan.

Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng JMRF Young Leaders Conference, nananati­ling buhay ang pangarap ni Sec. Jess na maging bahagi ang kabataan at makatulong natin sa pagkamit sa kaunlaran at kasangga natin sa paglaban sa kahirapan.

Hindi madali ngunit hindi imposibleng mabago natin ang buhay ng bawat mahirap na Filipino. Kailangan lang nating patuloy na magtulungan, at aralin kung paano maging matino at mahusay sa ating kanya-kanyang paraan.

Si Georgina Hernandez ang tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo. Siya rin ang namumuno sa Angat Buhay program ni VP Leni. Layunin nitong tulungan ang pinakamahihirap na komunidad sa ating bansa sa pakikipag-partner sa mga pribadong kompanya at iba pang volunteer group.

Mag-email sa kanya sa angatbuhay@gmail.com o mag-text sa 0916-7050273.