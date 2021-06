Kabataan Patungong Better Normal

Simula 2016 nang maupo si VP Leni Robredo bilang Pangalawang Pangulo, kasado agad ang programang Angat Buhay. Ito ang flagship program ng Tanggapan na ang layunin ay maabot at matulungan ang mga kababayan nating nasa pinakamalalayo, pinakamaliliit, at pinakamahihirap na bayan. Sa ilalim nito, napakaraming programa ang patuloy na tumatakbo para sa pinakanangangailangan: Programa para sa mga magsasaka, kababaihan, at mga kabataan ang ilan dito. Sa panahon ng pandemya man hindi huminto ang mga inisyatibong ito kahit bahagyang nagdahan-dahan. Isa na rito ang Angat Buhay Youth.

Ang Angat Buhay Youth (ABY) ay isa sa mga adbokasiya ng Tanggapan na nakatutok na matulungan ang ating mga kabataan. Lalo na sa panahon ng walang kasiguraduhan, kailangang mabigyan natin ng kakayahan ang ating mga kabataan para makatulong sa pagsupil sa kahirapan, at sa pangarap natin ngayong “better normal.”

Nitong linggo, pormal nang napirmahan ang MOA para sa ABY Social Entrepreneurs Program. Ito ang pinakabagong programa sa ABY, kung saan hinahanap at pinagsasama-sama ang mga batang community leaders para sabay-sabay at tulong-tulong nilang mapag-aralan ang mga paraan kung paano makatulong sa kani-kanilang mga komundiad sa pamamagitan ng social enterprise. Ang isang taong programang ito ay hindi lang naglalayong mabigyan ng kakayahan at kaalaman ang mga kabataan tungkol sa social enterprise, kung hindi para rin matutunan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa para makabuo at makapag-implement ng lokal na social enterprise ideas sa pahanon ng pandemya.

Ang ABY Social Entrepreneurs Program ay isa lang sa maraming ABY initiatives na pinagpapatuloy ng Tanggapan. Nang magsimula tayo ng 2016, nagkaroon ng mga seminars at fellowships sa iba’t ibang bahagi ng bansa para ma-empower ang ating mga kabataan. Mayroon tayong ABY Padayon kung saan ang mga dating naging bahagi ng mga pagtitipon sa ilalim ng ABY programs ay nagsama-sama para magkaroon ng diskurso tungkol sa mga nagamit nilang aral mula sa ating programa.

Mayroon din tayong ABY Leaders in Governance na naging lugar para matuto ang ating mga kabataan mula sa mga top government and civil society leaders. Good governance at pagpapahalaga sa democratic spaces ang ilan sa mahahalagang usapin sa proyektong ito.

ABY Peace Advocates Summit naman ang naganap noong 2019, kung saan iba’t ibang mga organisasyon ang nagtipon-tipon para pag-usapan at aralin kung paano makakamit ang kapayapaan sa Mindanao at BARMM.

Iilan lamang ito sa mga programa ng Tanggapan, sa pamumuno ni VP Leni na nakatutok sa pagtulong at paghubog sa ating mga kabataan. Ngayong panahon ng pandemya, napakarami nating kailangang gawin para matulungan ang ating bayan. Ngunit sana huwag natin kalimutan ang mga responsibilidad natin na kahit may pagsubok ay hindi nagbabago. Kasama dito ang patuloy na pagbibigay suporta sa mga kabataan, ang patuloy na pagbibigay kakayahan sa bawat future leader ng bansa, at ang patuloy na pag-empower sa bawat bata na siyang pag-asa ng ating bayan na maging bahagi ng pagtutulungan tungo sa better normal na pinapangarap nating lahat.