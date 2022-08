Kabaong pinapapako presyo hanggang P20K

Naghain ng panukala ang isang solon mula sa Cebu upang i-regulate ang bentahan ng kabaong.

Sa panukalang Affordable Casket Act (House Bill 102), sinabi ni Cebu Rep. Vincent Franco Frasco na mahal ang mamatay sa Pilipinas para sa maraming Pilipino.

“This is because most Filipinos already live lives of utter poverty and still die poor and indebted till the end,” sabi ni Frasco.

Depende sa materyales at disenyo, sinabi ni Frasco na ang presyo ng kabaong ay nasa P5,000 hanggang P110,000.

Sa ilalim ng panukala, dapat ay palaging mayroong disenteng kabaong na ibinebenta ang mag funeral parlor at ang presyo nito ay hindi lalagpas ng P20,000.

Kung ang isang mahirap na pamilya ay walang aabutang murang kabaong, ibibigay ng funeral establishment ang mas mahal na kabaong pero ang presyo na babayaran ay hindi lalagpas sa P20,000.

Ang mga lalabag ay pagmumultahin ng hindi hihigit sa P200,000 at maususpinde ang license to operate ng hanggang anim na buwan.

Ang mga uulit sa paglabag ay papatawan ng multa na hindi hihigit sa P400,000 at aalisan ng license to operate. (Billy Begas)