Kabaklaan ni Ricky Davao pinalakpakan

Punong-puno ang sinehan ng pinagpalabasan ng “F#*@BOIS” noong Sabado sa CCP. Ramdam namin na buhay na buhay ang pelikulang Pilipino sa gabing ‘yon.

Kontrobersyal ang movie na ito na kasama sa 10 full length indie film ng Cinemalaya 2019 sa direksyon ni Eduardo Roy Jr., dahil sa mga da-ring scene.

Kuwento ito ng dalawang lalaki na nangarap maging artista at gagawin ang lahat matupad lang iyon kaya nagpapa-booking sila at sumasali sa mga male pageant.

Kapwa mahusay ang mga bida na sina Kokoy de Santos at Royce Cabrera in their most daring role. 21 na si Kokoy na una naming nakilala when he was still 16 at isa rin sa mga bida ng “Tumbang Preso” ni Direk Kip Oebanda.

Napanood naman namin si Royce sa “Baklad” na unang pelikula niya na isang natural actor.

Mapangahas ang mga eksena ng dalawa, sa isang eksena ay hindi sila pinag-plaster ng direktor dahil mahahagip daw ‘yun sa camera at lalabas na hindi natural.

May mga “nanlait” kay Royce dahil hindi naman mukhang artista pero bida sa pelikula. Sabi ni Direk Ed, “Yung look ni Royce ang hinahanap nila para sa role. May itsura naman si Royce, mabait at magaling pang umarte.”

Pero ang pinakamahusay at pinalakpakan nang todo sa pelikula ay ang premyadong aktor na si Ricky Davao. Ex-Mayor na gay ang role niya at bet niya si Royce na jowa-jowaan niya.

Sanay na tayo sa man to man kissing scene na nagawa na ni Ricky pero may eksena siya rito na first time niyang ginawa na tiyak na ikakagulat niyo.

