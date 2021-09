Kabaitan ni Angel kinilala

Kinilala ang kabutihan ng puso at pagtulong sa kap­wa ni aktres Angel Locsin matapos magwagi ng dala­wang parangal sa National Customers’ Choice Annual Awards (NCCAA).

Si Angel ay ginawaran ng NCAA Legacy Icon Award 2021 para sa kanyang philanthropic work at National Customers’ Choice Achievement Award 2021 para sa kanyang pagiging public service show host.

“Thank you, National Customers’ Choice Annual Awards Council for the honor of receiving 2 recogni­tions from your organization!” pahayag ni Angel sa kanyang Instagram post.

Hindi ito ang unang pagkakataon na kinilala ang humanitarian efforts ng aktres.

Patunay rito, noong 2019 ay napabilang din siya sa ‘Heroes of Philanthropy’ ng prestihiyosong Forbes Asia. (Mark Joven Delantar)