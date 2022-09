Kabado kay baby: Jessy tinamaan ng Covid

Inamin ni Jessy Mendiola sa Instagram na nagka-Covid siya, na maituturing nga niyang pinakamahirap na pinagdaanan niya sa buong buhay niya. Nangangamba nga siya sa kalusugan ng kanyang pinagbubuntis ngayon.

“After almost 3 years of being so paranoid and careful. I tested positive for Covid-19 last Sept 3,” pagbalita niya.

May mga sintomas nga siya ng Covid-19, at mahirap nga raw dahil halos 11 araw siyang naka-isolate lang sa kwarto.

“It was my first time to get infected with the virus. I never thought I would get it while 5 months (and 3 weeks pregnant).”

Nagbigay ng mensahe si Jessy sa mga tao na ang Dovid ay nandito pa rin at kailangan pa rin talagang mag-ingat.

“I’m sharing this difficult experience because I want to spread awareness that Covid-19 is still very much around.”

So dapat pa rin talaga na magsuot pa rin ng face mask. At umiwas pa rin sa maraming tao. (Rb Sermino)