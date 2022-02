Kababaihan nangalampag sa taas-presyo ng bilihin

Pinangunahan ng grupong Gabriela ang kilos protesta sa Marikina City public market kahapon upang kalampagin ang pamahalaan kontra sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng mga petrolyo at mga bilihin.

Iginiit ni Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas, kailangan na ang agarang pagkilos ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong langis sa mga konsyumer at negosyo.

“Hindi puwedeng tulog mantika pa rin ang gobyerno sa harap ng taas-presyo. Dapat na kagyat na suspendihin ang oil excise tax sa ilalim ng TRAIN Law at ibigay na ang fuel subsidies para bigyang alwan ang mga mamamayang bugbog na bugbog na sa oil price hikes,” ayon kay Brosas.

Panawagan pa ng kongresista sa mga kompanya ng langis na bawasan bawasan naman ang kasakiman ng mga ito.

“Big oil companies should also moderate their greed. Kumita sila ng bilyun-bilyon sa gitna ng pandemya, at tiyak na lalong kikita sila sa serye ng taas-presyo dahil may overpricing ng P4-5 ang presyo ng petrolyo,” giit ng mambabatas. (Eralyn Prado/Billy Begas)