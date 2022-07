Ka-tropa na’ Kathryn reyna ng endorsement

Tuloy-tuloy ang biyaya kay Kathryn Bernardo. Sabi nga, si Kathryn na raw ang reyna ng mga endorsement.

Sa sobrang dami nga naman, na mula sa pakain, damit, pampaganda, lahat maroon siya.

At heto nga, may bago na naman siyang endorsement, dahil siya nga ang bagong ka-tropa sa TNT.

Pinasilip na nga ang bagong video campaign ng TNT ni Kathryn, highlighting ‘Sulit Affordaloads’, the brand’s line-up of budget-friendly data-packed offers aimed at giving subscribers their daily dose of ‘saya’ for as low as P10.

“As an actress, I find great fulfillment in making my fans happy. This is why I’m so glad to be part of TNT, a brand that has made its mission to also bring saya to Filipinos by keeping them connected through affordable promos,” sabi ni Kathryn.

“Kathryn may be one of the biggest actresses of her generation, but she has remained down-to-earth and approachable, always inspiring and delighting fans through her series, vlogs, and posts.

“We’re very happy to finally welcome her to the TNT tropa to bring more saya to subscribers all over the country,” sabi ni Francis E. Flores, SVP and Head of Consumer Business Group – Individual at Smart.

Para kay Kathryn, walang presyo ang pagbibigay ng kaligayahan.

“We can find – and give – happiness through simple and affordable ways, such as when we catch up with our friends on social media, call our loved ones, or send them random heartfelt messages throughout the day. For these, we can always rely on TNT’s Sulit Affordaloads,” sey niya.

TNT’s Sulit Affordaloads include Pantawid 10, SurfSaya 20, and All Data 50 – three promos that suit the needs of subscribers on a budget and keep their saya going.

Pantawid 10 comes with 100 MB Open Access Data for all apps and sites, 100-minute Calls to All Networks, and 100 Texts to All Networks, valid for one day for only P10.

On the other hand, SurfSaya 20 comes with a total of 600 MB data (300 MB Open Access Data and 150 MB per day of apps like Facebook, Instagram, TikTok and Mobile Legends: Bang Bang) plus Unlimited Calls and Texts to All Networks valid for two days for only P20.

Lastly, All Data 50 comes with a total of 5 GB data (2 GB open access data and 1 GB per day of free TikTok for All) valid for three days, for only P50.

Mag-register lang sa Sulit Affordaloads via the GigaLife App or by dialing *123# and to any sari-sari stores near you.

Catch more of new TNT ka-tropa Kathryn by following TNT on Facebook, Twitter, TikTok, Viber, YouTube, Instagram.

Samantala, magkaparehas na kilig at pighati ang naramdaman ng mga manoood sa”2 Good 2 Be True”nang nawala na parang bula si Eloy (Daniel Padilla) at iniwanan si Ali (Kathryn) matapos niya itong halikan dahil kinailangan na niyang takasan ang mga pulis na naghahanap sa kanya.

Todo kilig ang netizens sa halikan nina Kathryn at Daniel, kaya naman naging trending sa Twitter ang episode. Muling nanguna ang serye saTop 10 list ng TV series at movies sa Netflix Philippines at sa Top 10 shows ng iWantTFC.Hinihiling nga ng fans na ibagsak na ang bagong episodes dahil nabibitin sila sa kilig gabi-gabi.

Paganda nang paganda ang kuwento.Tinutugis na nga ng pulis si Eloy matapos lumabas ang warrant of arrest nito tungkol sa pagnanakaw niya ng pera kay Tara (Jenny Miller). Minadali nga ni Helena (Gloria Diaz) ang kaso ng binata nang nalaman niyang nakapasok ito sa buhay ng kuya niyang si Hugo (Ronaldo Valdez).

Nalaman na rin ng viewers na si Helena pala ang dahilan kung bakit nakulong ang ama ni Eloy na si Fred (Romnick Sarmenta). Ngunit palaisipan pa rin sa mga ito kung bakit tila mainit ang dugo niya kay Fred at Eloy.

Sa kabilang banda, tila naguguluhan si Ali sa ginawang pagtakas ni Eloy. Iniisip tuloy niya kung totoo ba ang ipinakita nito sa kanyang kabaitan o pawang kasinungalingan pala.

Nagtrend nga ang #2Good2SayGoodbye at 2G2BT Heartstopper sa Twitter nitong Huwebes ng gabi.

Labis na kilig at saya naman ang naramdaman ng mga fan sa accidental kiss nina Eloy at Ali. Napasigaw at nagulat ang mga fan.

Dapat ngang abangan ng manonood kung paano kaya malulusutan ni Eloy ang kaso. Matulungan kaya siya ni Lolo Hugo? Maniwala pa kaya sa kanya si Ali? Magtagumpay kaya si Helena sa pagpapakulong sa binata? (Dondon Sermino)