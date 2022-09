Ka-level ng K-pop group: KDLex pinagkaguluhan sa Korea

Hindi na talaga maawat ang pagsikat nina KD Estrada, Alexa Ilacad, ha! At hindi lang dito sa Pilipinas sila gumagawa ng eksena.

Imagine, pinagkaguluhan din ang billboard nila sa South Korea, matapos nga silang hirangin bilang ‘best international artist’ ng Idol Pick, isang Korean website.

Nasungkit ng Kapamilya love team ang award sa pamamamagitan ng online fan voting sa Idol Pick application.

Humanay na nga ang KDLex sa mga sikat na K-Pop group, artist, tulad ng SF9, Brave Girls, Yuna at Kang Daniel, na nakakuha rin ng awards.

Binahagi ni Alexa ang tuwa, pasasalamat sa Twitter.

“This is awesome! I can’t believe our faces are on a billboard in Korea! Thank you so much for making this happen, sweethearts. Saranghae,” sey ni Alexa.

Proud na ibinahagi ng Dreamscape Entertainment sa kanilang social media account ang achievement ng KDLex.

“KDLex and their sweethearts did it once again! KD Estrada and Alexa Ilacad won the Best International Artist at #IdolPick’s 83rd Electronic Signboard Event… The win also became the two top trending topics on Twitter! Congratulations KD Estrada and Alexa Ilacad,” sabi pa sa kanilang caption.

Nagdiwang siyempre ang mga fan ng dalawa sa pagkapanalo ng love team.

“Congratulations KDLex! Precious, Kindhearted and Talented gems in the industry. Sarap supportahan at mahalin,” sabi ni Cerrie Ellio.

“First billboard in Korea ang KDLex. Iba talaga, lumawak na international apperance ng mga Kapamilya stars natin. Congratulation sa inyong lahat,” komento naman ni Adora Orogo Patambang.

Isang promotion na rin para sa “Run To Me” ang paglabas ng tandem sa LED billboard.

Kamakailan lang, inere ang unang episode ng serye sa A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live. Una itong ipinalabas sa iWantTFC noong Mayo. (Dondon Sermino)