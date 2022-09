Ka-level mga rich, famous: Atasha Muhlach rarampa sa Paris

Mula sa anak ni Gretchen Barretto na si Dominic Cojuangco, si Atasha Muhlach naman na anak nina Charlene Gonzales at Aga Muhlach, ang susunod na sasalang sa isang prestigious at sabi-sabing pinakalamaking young girls ball sa buong mundo na “Le Bal Debutantes” na gagawin sa Paris, ngayong November.

Namukod-tangi naman talaga si Atasha, at nagluklok sa kanya sa high-society lalo at mga piling-piling mga dalaga na nasa teen years at early 20’s sa buong mundo ang makakasama niya sa ball.

Anak ng mga mayayaman lang ang naiimbitahan sa naturang event.

Magkakasunod na nag-post sa kanilang mga Instagram sina Charlene, Aga, Atasha para ibahagi ang balita.

Base sa caption ni Atasha, siya ang napili ng ‘Tatler Philippines’ para i-represent ang Pilipinas sa nasabing ball sa Paris.

Isang cause-oriented event ang “Le Bal Des Debuntantes”, kung saan ang kikitain ng programa ay ilalagay sa Necker Enfants Malades hospital.

Ayon sa caption ni Aga sa IG, ang beneficiary ng ball ay ang “first pediatric hospital created in the world to help children.”

Hindi na nga kinakailangan pang mag-artista ni Atasha para lang magkaroon ng ganitong opportunity. Posibleng ang kanyang image, academic credentials, beauty at pangalan ang naging pasaporte nya para sa nasabing event. (Rey Pumaloy)