Ka Leody kampanya niratrat

Dalawa ang sugatan matapos paputukan ng hindi pa nakikilalang mga suspek ang grupo ni labor leader at presidential candidate Ka Leody de Guzman habang nakikipagpulong ito sa mga miyembro ng isang tribo sa Quezon, Bukidnon kahapon.

Sa isang tweet ng Partido Lakas ng Masa (PLM) standard bearer ganap na alas-12:59 ng tanghali, tinukoy ni Ka Leody ang mga biktima na sina Nanie Abela, organizer ng grupo ng mga magsasaka at ang lider ng Manobo-Pulangiyon tribe na hindi pa pinangangalanan.

“Salamat sa mga nag-alala. Ako po at sila kasamang Roy Cabonegro at David D’angelo ay ligtas,” ani Ka Leody sa kanyang tweet.

Katabi ni De Guzman si Abela nang paulanan sila ng bala ng baril ng mga suspek. Dahil dito’y nagkagulo ang mga tao at nagsidapa ang mga ito para makaiwas na mahagip ng tama ng baril.

Nagtungo sa Barangay Butong ang grupo nina Ka Leody para makipagpulong sa mga miyembro ng tribo ng Manobo kaugnay sa idinadaing ng mga ito na pangangamkam umano sa lupang minana nila sa kanilang mga ninuno.

Iniimbestigahan na ng Philippine National Police (PNP) ang insidente.

Samantala, kinondena ng Malacañang ang insidente ng pamamaril sa grupo ni Ka Leody.

Sa inilabas na pahayag ng Palasyo, sinabi ni acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar na walang puwang sa sibilisadong lipunan ang naganap na insidente sa grupo ni Ka Leody.

“We urge the local authorities to conduct a thorough investigation and prosecute those behind this dastardly act,” dagdag ni Andanar. (Kiko Cueto/Aileen Taliping)