Ka-blind date naging dyowa sa lockdown

Matapos matengga ng isang buwan sa bahay ng ka-blind date dahil sa lockdown, nauwi agad sa dyowaan ang kanilang pagkikita.

Kinilala ang na-lockdown na sina Zhao Xiaoqing at Zhao Fei, kapwa 28-anyos na ngayon ay engaged na.

Kuwento ni Xiaoqing, nagkakilala sila ni Fei sa isang `blind date’ sa kanilang bahay sa Xianyang, Shaanxi province noong Disyembre.

Sa di inaasahang pangyayari, ang dapat na blind date lang ay tumagal ng isang buwan matapos `makulong’ si Fei sa lugar nang biglang magpatupad ng lockdown dahil sa COVID-19.

Noong una ay hindi type ni Xiaoqing si Fei. Pero dahil na rin sa ilang araw na pagsasama sa iisang bubong, unti-unti na niyang nagustuhan ang huli maging ng kanyang pamilya.

Sa ngayon ay plano na ng dalawa na magpatali paglipas ng 6-buwan.

“I very much treasure the love between us,” inlababong pahayag ni Xiaoqing. “This is the biggest harvest for me in the year of 2021.” (Merque Episcope)