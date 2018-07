K9 may $70K patong sa ulo

ISA sa pinakamalakas na drug cartel sa Colombia ang naglaan ng patong sa ulo sa isa nilang kalaban na naging daan para ma­lugi sila ng $100 milyon.

Handang magbigay ng $70,000 ang drug cartel na Urabeños, kilala rin sa tawag na Gulf Clan, sa sinumang makakapatay kay ‘Sombra’, isang German shepherd na siyang nakadiskubre ng 10 tonelada ng cocaine sa mga operasyon ng awtoridad ngayong taon.

Naging sakit ng ulo umano ng drug cartel si Sombra, kaya’t naisipan nilang maglaan ng premyo para sa pagpapatumba sa hayop.

“The fact they want to hurt Sombra and offer such a high reward for her capture or death shows the impact she’s had on their profits,” ayon sa isang police spokesperson.

Tuta pa lamang ay kinuha na si Sombra ng Colombian police at si­nanay sa pag-amoy ng iligal na droga. Noong 2016, natumbok niya ang 3.3 tonelada ng cocaine na nakahalo sa mga banana box na ibibiyahe sana sa Belguim.

Dahil sa banta sa kanyang buhay ay idinestino ang anim na taong aso sa El Dorado International Airport sa Bogota.