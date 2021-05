K-pop star Ailee bilib sa OPM song

Na-in love agad ang K-pop artist na si Ailee sa kantang “Kahit Isang Saglit” noong una pa lang niya ito narinig. Kaya’t buong puso niya itong inawit nang binigyan siya ng pagkakataong makagawa ng sariling bersyon para sa “KAIBIGAN: A Troy Laureta OPM Collective Vol. 1” album ng musical director na si Troy Laureta.

“First time I heard it I knew that I wanted to sing it. This song is beautiful. The melody of the song really captured me,” kwento ni Ailee.

Sa kabila ng pangamba ng award-winning Korean-American singer na hindi ito mabigyan ng hustisya dahil sa unang beses niyang pagkanta ng Filipino song, tuloy-tuloy ang naging recording niya ng awitin kasama si Troy virtually habang siya ay nasa recording studio.

Mula sa ABS-CBN Music International ang “KAIBIGAN” album na sinimulan ng Fil-Am music producer na si Troy upang magbigay-tribute sa OPM love songs at ipakilala ito sa buong mundo.

Isinama niya ang “Kahit Isang Saglit” na unang inawit ni Martin Nievera dahil paboritong karaoke anthem ito ng kanyang ama.

Bagay na bagay naman daw ang bagong bersyon nito kay Ailee na nakilala niya sa isang concert ni David Foster.

Si Ailee ang boses sa likod ng “I’ll Go To You Like The First Snow,” isang original soundtrack ng sikat na K-drama na “Goblin.”

Pakinggan ang “KAIBIGAN” album sa iba’t ibang music streaming services worldwide. Panoorin din ang lyric at music videos nito sa Star Music YouTube channel.

Inigo may bagong ‘collab’ sa mga int’l artist

Sunod-sunod ang international collaboration ni Inigo Pascual na maglulunsad na naman ng bagong single (Danger) kasama ang Fil-Am Grammy-nominated producer na si DJ Flict at kilalang island reggae group na Common Kings na mapapakinggan na simula sa May 14.

Gaya ng hit single ni Inigo ni “Catching Feelings,” mapapaindak nga ang mga makakarinig ng “Danger” na agiging bagong summer anthem. Tungkol ang kanta sa pagkakagusto sa isang matapang na babae.

Ayon sa sumulat at nagprodyus ng kanta na si DJ Flict, na nakatrabaho na ang international artists gaya nina Lauryn Hill, Meghan Trainor, Wiz Khalifa, at Fifth Harmony, ginagawa pa lang niya ang kanta ay naisip na niyang babagay ito kay Inigo.

“Obviously he sounds amazing on it. I’m glad we could do this for the US, the Philippines, and everyone around the world,” sabi pa niya.

Kasama rin sa kanta ang Common Kings, isang reggae band na nakasungkit ng Grammy nomination para sa debut album nilang “Lost in Paradise.”

Sabi nila, unang beses pa lang nilang narinig ang kanta ay alam na nilang magiging ‘worldwide smash hit’ ito.

“We can’t wait to perform it worldwide! So much love for the Filipinos all around the world!” hirit pa nila.

Bago ang “Danger,” nag-release si Inigo ng version niya ng “All Out of Love” ng Air Supply at nakibahagi rin sa multi-national song na “Goodbye” ng Korean-American artist na si Annalé kasama ang Brazilian-Japanese guitarist na si Mateus Asato at Malaysian trio na MFMF.

Ang mga international collaboration ni Inigo sa nakalipas na dalawang taon ay magiging bahagi ng kanyang “Options” album na nakatakda namang ilunsad sa June 25 at pwedeng nang ma-pre-order ngayon sa iTunes. Abangan din ang music video ni Inigo sa May 21.

Boobs bubusisiin sa ‘KMJS’

Ang pagpapakita ng cleavage ng mga babaeng online streamer ang tatalakayin ni Jessica Soho ngayon sa ‘Kapuso Mo Jessica Soho’ ng GMA-7. Dapat nga bang bigyan ng malisya at almahan ito, o karapatan ba nila ito sa sarili nilang katawan?

Well, mapapansin nga kasi na kahit saan social media app, o online streaming app, palaging nakabalandra ang boobs ng mga kababaihan, o kahit ang mga bukol ng kalalakihan. Mas marami nga kasing nanonood pag ganito.

Well, abangan ang paksa na `yan sa ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ ngayong Linggo, 8:40 p.m., sa GMA.