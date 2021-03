May nakilala kaming gamer or live streamer ng Mobile Legends, si K-La Heredia na may million followers sa kanyang Facebook account.

Aba, mahigit 2.1 million ang followers nito sa araw-araw niyang pagla-livestream ng ML. Pero ang mas nakaagaw ng pansin sa amin ay kung sino ang maiisip mong siya sa unang tingin.

Kamukhang-kamuha ito ng actress na si Nadine Lustre! Nakausap namin si K-La na kaya walang pagka-surprise nang hindi namin matiis at sabihin sa kanya na parang si Nadine ang kausap namin sa online, yun pala, araw-araw talaga niyang nae-encounter ang ganung comment.

Sa stream niya lang daw, hindi raw natatapos ang stream niya na walang magbabanggit ng pangalan ni Nadine.

Beautiful si K-La at may mga comment pa nga raw na “mas maganda ka pa kay Nadine.” Pero ‘pag ganun daw ang comment, hindi niya raw nirereplayan.

Katwiran ni K-La, ayaw raw niya ng away, bashing at kung ano-ano pa. Ayaw rin daw niyang maka-disrespect.

Okay lang kay K-La na madalas siyang masabihang kamukha ni Nadine dahil sey nga niya, maganda at mahusay na actress ang girlfriend ni James Reid.

Si K-La ay gumanap na sa ilang movies ng Regal Films being managed by Regal or Roselle Monteverde. Ang huling movie niya ay ang Ang Henerasyong Sumuko sa Love. Pero palpak daw siya rito, una dahil sa Tagalog niya noon since laking New Zealand siya. Naka-ilang takes daw siya at alam daw niyang nawindang na sa kanya ang director nila at nakarating na rin sa Regal.

Aminado si K-La na kasalanan niya and since then, hindi na raw siya tinawagan. Nanghihinayang si K-La na after that, natigil na siya sa pangarap na showbiz career sana, pero considered blessing in disguise na rin daw sa kanya dahil hindi niya madi-discover ang gaming kunsaan nga, si K-La siguro ang isa sa may pinakamaraming followers. At the same time, naging source of income na rin niya.

Pa-sexy rin si K-La bilang gamer at tingin niya raw, bukod sa magaling naman daw siyang maglaro, yung physical look niya talaga ang nagugustuhan ng mga followers niya.

At ngayon ngang may million of followers na siya, bukod pa sa mas may confidence at alam daw niyang mas kaya na niya kahit na ano ang ipagawa sa kanya, gusto nitong subukan muli ang pag-arte.

At kung pagpapaka-daring man, palaban din ang look-a-like ni Nadine, huh! (Rose Garcia)