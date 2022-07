JV tinukuran 4-year term sa national, local exec

Bukas para kay Senador Joseph Victor Ejercito na palawigin ang termino ng presidente, bise presidente at mga lokal na opisyal sa apat na taong termino na may reelection sa oras na amiyendahan o talakayin ang Konstitusyon.

Ayon kay Ejercito, dapat masusing pag-aralan ang term extension kasabay ng pagsabing masyado maiksi ang termino ng mga mayor at mga kongresista at iba pang lokal na opisyal para gampanan ang kanilang tungkulin sa bayan.

“Four-year term with reelection for national officials, particularly the president and vice president just like our old constitution and probably four-year term also for our local officials so that we can be more productive,” dagdag nito.

Sakaling maisulong ang Charter change, sinabi ni Ejercito na dapat unahin ang economic provision ng Konstitusyon. (Dindo Matining)