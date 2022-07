Jv naaktuhan Mercedes, BMW ng negosyante na may wang-wang

Kinondena ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito ang convoy ng mga mamahaling sasakyan na iligal na gumagamit ng sirena at escort sa pangunahing kalsada sa Metro Manila.

“Tell (me) if this is not abuse. BMW GS1250 as escort, Rolls Royce Culinan, and a Mercedes G63 for a back up! Itigil na ito!” tweet ni Ejercito nitong Huwebes ng umaga.

Ayon sa senador, tanging ang pangulo, vice president, Senate president, speaker ng House of Representatives, chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, at chief ng Philippine National Police ang may karapatang gumamit ng wang-wang at escort.

“Marami akong nakikita na mga negosyante, mga private citizens, na may mga escort. Doon ako nagngingitngit. Lahat naman tayo pantay-pantay. What gives them the privilege?” sabi pa ng mambabatas.

“Lahat naman tayo nagmamadali. Ako rin ay nagmamadali minsan. Pero time management lang ‘yan. You have to live with it. Kinakailangan lang na tansyahin mo ang oras mo. What gives you the privilege na kinakailangan may pambully ka sa kalye para mauna ka, na nagwawang-wang ka? Sa akin, hindi acceptable ‘yan,” aniya pa.

“I think there is a Presidential Decree by (the late) President Marcos. Pag sinabi naman ni President BBM ‘yan, I think lahat naman susunod,” saad pa niya.

Napa-throwback din si Ejercito sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, kung saan nawala umano ang wang-wang. Aniya, “Trabaho na ng police ‘yan, ng enforcers at LTO. Meron namang batas diyan. Noong panahon ni PNoy, kahit papaano, sinama niya sa kanyang inaugural address na bawal ang wang-wang. Nawala talaga for six years.” (Dindo Matining)