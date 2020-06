JV kay Zamora: ‘Wag mong ilaglag San Juan police

Bilang dating alkalde ng San Juan City, may simpleng payo si dating Senador JV Ejercito kay Mayor Francis Zamora kasunod sa paglabag nito sa quarantine protocol sa Baguio City.

Una, dapat sinsero umano ang paghingi ni Zamora ng paumanhin sa mga taga-Baguio na na-offend sa kanya matapos nitong isantabi ang standad health at safety protocol na ipinatutupad sa lungsod.

“Apologize sincerely to the people of Baguio whom you have offended. They are very strict and have been obedient to follow quarantine and lockdown rules. The people of Baguio sacrificed a lot for the past 3 months for the welfare of Baguio,” pahayag ng dating senador sa kanyang Facebook post.

Pangalawa, dapat umanong akuin ni Zamora ang responsibilidad sa pangyayari at hindi dapat ilaglag ang mga kasamahan na lalo na ang mga pulis na nagsilbing security ng pamilya nang magtungo ang mga ito sa Baguio.

“Stand up for your police security escorts and be man enough to assume responsibilituy,” sabi pa ni Ejercito.

Nauna rito, sinibak ni National Capital Regional Police Office (NCRPO) chief Debold Sinas ang limang pulis na kasama sa convoy ng mga Zamora.

“Hindi natin dapat ilaglag ang ating mga kasamahan sa trabaho lalo na mga pulis na nagsisilbi pang security ninyong pamilya,” sabi ni Ejercito.

Ayon pa sa dating alkalde ng San Juan, mababait at matitino umano ang mga pulis ng San Juan kaya’t hindi dapat pinababayaan ng kanilang mayor. (Dindo Matining)