JV kay Parreño: Garapal!

“MASYADONG halata si (Comelec Acting Chairman) Al Parreño.”

Ito ang mariing akusasyon ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito kaugnay sa recall petition laban kay San Juan City Mayor Guia Gomez.

“Nakakadismaya dahil talagang sumubok si Al Parreño, ipinilit kahit na Sabado (April 28) nagpatawag ng en banc. Parang first time in history en banc pa nagpatawag sila nabigo naman sila. Kitang-kita na ‘yang pagkilos ay may usapan mukhang compliant dahil siguro nakatanggap na ang mga ito, masyadong obvious,” sabi ni Ejercito.

“Wow! Special En Banc session on a SA­TURDAY??? First of its kind! Ano ba talaga Acting Chair Al Parreño, konting swabe naman! Masyado ka nahahalata!” pahayag pa ng senador sa kanyang Twitter.

Gayunman, tiwala si Ejercito na hindi na rin kakayanin ng oras na magpatawag ng recall election sa San Juan.

“Mukhang kukula­ngin na sila sa oras. Tingin ko naman kapos na sa oras,” giit ng senador.

Muling iginiit ng mambabatas na walang basehan para sa recall election lalo pa’t may kuwestiyon sa paraan ng pagkuha ng mga lagda para sa petisyon.

“Wala namang basis nakakuha sila ng signature gamit ang pondo ng gobyerno,” pahayag ni Ejercito.

“It’s all political at bottom line dito nakatanggap ng pakinabang ang mga taga-Comelec,” dagdag pa ng senador.

Naghain si dating San Juan City Vice Ma­yor Francis Zamora ng electoral protest laban kay Gomez kung saan nagdesisyon ang Co­melec na may sapat na batayan para sa recall election.

Agad namang nag­hain ng petisyon si Gomez sa Supreme Court (SC). Kaugnay nito, binigyan ng SC ng limang araw ang Co­melec upang magsumite ng komento sa petisyon ni Gomez.

Samantala, bilang reaksiyon sa mga sinabi ni Ejercito, ipinahayag ng kampo ni Parreño na bilang ‘action man’ at inilagay na acting Co­melec chairman ay wala itong pipiliin o papaboran na sinumang may kinakaharap na kaso sa komisyon.

Ayon sa kampo ni Parreño, kahit sinong opisyal ng Comelec ay ginagawa ang isang special en banc session lalo na kung hinihingi ito ng pagkakataon at kinakailangan ng mabilisang desisyon sa isang kaso. Higit sa lahat ay wala umano itong pinipiling araw.

Si Parreño ay nasa mahigit dalawang buwan nang nakaupo bilang acting Comelec chairman kapalit ni Christian Robert Lim na nagretiro noong Pebrero 2, 2018.