JV isusubasta ang mga relo para sa pagkain ng mga frontliner

Isusubasta ni dating Senador JV Ejercito ang kanyang koleksiyon ng mga relo kung saan ang malilikom na pera ay gagamitin para sa pagkain ng mga frontliner.

Ipinost ni Ejercito sa Facebook page ng Seiko Watch Club of the Philippines ang kanyang sampung koleksiyon ng Seiko watches na nagkakahalaga ng P300,000.

“Posted these beautiful collectible Seiko timepieces because I will have them auctioned to help defray expenses of the feeding program for the frontliners,” ayon sa dating mambabatas.

“It will be hitting two birds with one stone guys, as you will have the chance of these beautiful Seikos and you will also be contributing to a good cause. You will make the frontliners happy and feel loved,” dagdag pa nito.

Ang kilalang collector na si Ditoy-Lexi Aguila ang magpapa-auction ng mga relo ni Ejercito.

“Hopefully, maka-raise ng P300,000. Relo lang yan, hindi naman natin madadala yan sa hukay,” pahayag pa ni Ejercito sa panayam ng ABANTE.

“Ang importante mapakain at masigurong malakas ang ating mga frontliner,” dagdag pa nito.

Ang malilikom na pera mula sa pagbenta ng kanyang relo ay para sa benepisyo ng Food for Meds ng LEPA (Let’s Eat Pare Vendors Association) na siyang nagbibigay ng pagkain sa mga frontliner.

“This is the least we can do for the frontliners who sacrifice their lives and health to fight this pandemic,” ayon pa kay Ejercito. (Dindo Matining)