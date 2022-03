JV Ejercito todo suporta sa Southern Leyte rehabilitasyon

Inihayag ni dating senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito na kanyang susuportahan ang rehabilitasyon ng Maasin at iba pang lugar sa Southern Leyte na sinalanta ng bagyong ‘Odette’.

“I want to help in the rehabilitation phase ng Maasin para makabalik na sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan dito,” sabi ni Ejercito sa panayam sa radyo.

Sabi ni Ejercito, may akda ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD), titiyakin niya na ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyo ay magkakaroon ng maayos na pabahay sa ilalim ng DHSUD Law.

“We will have better housing programs and housing projects. ‘Yung mga lessons learned, ‘yung pagkakamali ng housing programs noong Yolanda, noong Sendong, noong iba pang mga malalakas na bagyo ay hopefully ma-correct na natin this time kasi isang tunay na department na ang titingin sa housing programs. Mas maayos at mas kumpleto,” sabi ni Ejercito.

Tiniyak din ng dating senador na buo nang maipapatupad ang Universal Healthcare Law, kung saan siya ang principal author, nang sa gayon ay mabigyan ng libreng health care assistance ang mga komunidad na naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad.

Sa talaan ng provincial government ng Southern Leyte, umabot sa P19 bilyon ang halaga ng ari-arian at produktong agrikulktura ang nawasak ng bagyong ‘Odette’. (Dindo Matining)