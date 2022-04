JV Ejercito tinupad pangako sa kabataan

Inihayag ni dating Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito na nagawa niyang tuparin ang kanyang adbokasiya para sa youth development kabilang ang Free Education Act at Sangguniang Kabataan Reform Law.

“At least for my youth advocacies, I guess I have fulfilled my promises to the Filipino youth. Dalawang landmark laws ‘yan for the youth: the Free Education Act and the Sangguniang Kabataan Reform Law,”sabi ni Ejercito sa isang press briefing sa Quezon City.

Ang Republic Act No. 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act ay nilagdaan para maging batas noong August 3, 2017.

Ang naturang batas ay nagbibigay ng libreng college education sa mga underprivileged o kapos palad na mga estudyante sa state universities and colleges (SUCs), local universities and colleges (LUCs) at mga state-run technical-vocational institution.

Sapol nang maipasa ito, mahigit 1.6 milyong undergraduate na mga estudyante sa 112 SUCs at 121 local universities at colleges sa bansa ang inaasahang makikinabang sa naturang batas.

“Bawat state universities and colleges, lahat po ng mag-aaral diyan, libre na po ang tuition diyan. That’s already being implemented,” ayon kay Ejercito.

Samantala, ang Republic Act No. 10742 o Sangguniang Kabataan (SK) Reform Act ay nilagdaan naman noong Enero 15, 2016 na layong palakasin ang SK, kabilang ang pagbabawal sa youth candidates na kabilang sa political dynasty, pagbuo ng local youth development council at pagbibigay ng fiscal autonomy sa lahat ng barangay youth councils. (Dindo Matining)